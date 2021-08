This Week in Prep Sports (Aug. 16-21)

LAFAYETTE

Monday (Aug. 16):

Volleyball vs. South Panola (JV 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Tuesday (Aug. 17):

Volleyball at Tupelo (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Thursday (Aug. 19):

Volleyball at Horn Lake (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Saturday (Aug. 21):

Volleyball at Oxford Tournament (All Day)

OXFORD

Tuesday (Aug. 17):

Volleyball at DeSoto Central (JV at 5:30 p.m.; Varsity at 6:30 p.m.)

Thursday (Aug. 19):

Volleyball vs. Lake Cormorant (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Friday (Aug. 20):

Football vs. Horn Lake, Jamboree (8 p.m.)

Saturday (Aug. 21):

Volleyball, Oxford Tournament (All Day)

WATER VALLEY

Tuesday (Aug. 17):

Volleyball, tri-match at Ripley (Varsity at 6:30 p.m.)

Thursday (Aug. 19):

Volleyball at Byhalia* (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Friday (Aug. 20):

Football vs. North Ponototoc, Jamboree (7 p.m.)

Saturday (Aug. 21):

Volleyball, Water Valley Tournament (All Day)

REGENTS

Thursday (Aug. 19):

Volleyball vs. Pillow Academy (JV at 5 p.m.; Varsity at 6 p.m.)

Saturday (Aug. 21):

Volleyball at Jackson Academy Play Day (All Day)